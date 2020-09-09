В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
Всего за время пандемии в столице умерли 4 933 человека, у которых был подтвержден коронавирус.
В штабе отметили, что при появлении симптомов ОРВИ лучше сразу обратиться к врачу и не заниматься самолечением.
В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, согласно статистике, значительно улучшилась.
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