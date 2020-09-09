В России за сутки выявили 5 218 заразившихся коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом увеличилось в России за сутки на 5 218, общее количество инфицированных достигло 1 041 007. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным штаба, суточный рост 25 дней не превышает 0,5%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском АО и Севастополе (0%), Смоленской области, Москве, Московской области (по 0,2%), Ямало-Ненецком АО, Калужской области, Ненецком АО, Тульской области, Татарстане и Чечне (по 0,3%)

В частности, новые 642 случая выявлены в Москве, 218 - в Санкт-Петербурге, 164 - в Московской области, 159 - в Нижегородской области, 153 - в Ростовской области.

Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 166 414 человек.

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось в России за сутки на 6 409, всего выздоровели 856 458 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 82% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны 1 338 пациентов в Москве, 629 - в Волгоградской области, 194 - в Челябинской области, 193 - в Ставропольском крае, 184 - в Астраханской области и 181 - в Воронежской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 142 против 122 днем ранее. Всего от инфекции умерли 18 135 пациентов, что составляет 1,74% от всех инфицированных в РФ.

За сутки было зарегистрировано 22 летальных исхода в Санкт-Петербурге, по 12 - в Москве и Свердловской области, 9 - в Ульяновской области, 6 - в Краснодарском крае, еще в 39 регионах число умерших не превышало 5.