В России начинается третья фаза клинических исследований вакцины "Спутник V"

Третья фаза клинических исследований вакцины против нового коронавируса "Спутник V" стартует в России 9 сентября. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на Всероссийской научно-практической конференции "Кардиология на марше!".

"Сегодня стартует параллельно третья фаза клинических исследований по вакцине [от коронавируса], созданной первой в мире в Российской Федерации", - сказал он.

Мурашко также отметил, что Россия - первая в мире страна, которая также запускает информационный ресурс и приложение по сопровождению лиц, которые будут провакцинированы от коронавируса.

По его словам, для участия в третьем этапе уже набраны около 31 тыс. добровольцев из планируемых 40 тыс. "Набрана уже практически 31 тыс. желающих участвовать, буквально за 10 дней. Параллельно разработан новый формат наблюдения, в том числе мобильное приложение, которое позволит уже установить прямой контакт пациента и разработчика вакцины. Первый опыт в мире", - сказал Мурашко.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан центром им. Н. Ф. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне - июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. 15 августа в Минздраве сообщили о начале производства препарата.