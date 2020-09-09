Москва проведет второй Каспийский экономический форум в 2021 году

Второй Каспийский экономический форум пройдет в Москве в 2021 году. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Большое внимание уделили сотрудничеству на Каспии. В следующем году в Москве состоится второй Каспийский экономический форум. И одновременно мы ведем подготовку к шестому Каспийскому саммиту. К этому мероприятию, к этой встрече в верхах вырисовывается очень солидный пакет документов", - сказал он.

Министр подчеркнул, что Россия и Казахстан едины в том, что касается необходимости продолжения укрепления взаимодействия в составе "каспийской пятерки" (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан), на которой "лежит главная ответственность за обеспечение в регионе Каспия безопасности, транспортной связанности, защиты окружающей среды, развития туризма, научных связей".

Первый Каспийский экономический форум состоялся 12 августа 2019 года в Туркмении.