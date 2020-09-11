Путин обсудил с постоянными членами Совбеза подготовку к визиту Лукашенко в Россию

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности подготовку к переговорам с президентом Беларуси Александром Лукашенко в России 14 сентября. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наряду с тематикой защиты населения России от техногенных аварий, по которой доклад сделал приглашенный на совещание глава МЧС Евгений Зиничев, обсуждались также текущие вопросы социально-экономической повестки дня", - сказал представитель Кремля. "Состоялся также детальный обмен мнениями в контексте подготовки к намеченному на 14 сентября рабочему визиту президента Белоруссии в Россию", - добавил Песков.