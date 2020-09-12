Двое пилотов погибли при крушении легкомоторного самолета под Москвой

Два человека находились на борту самолета, который упал под Щелковом в Московской области. Они погибли, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Тела двух человек были обнаружены внутри самолета. Как сообщили в пресс-службе ММСУТ СК РФ, на место выехала следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что самолет EuroStar совершил жесткую посадку в Подмосковье.