В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 14. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 4 982 человека с коронавирусом. На 12 сентября в Москве зафиксировано более 270,4 тыс. случаев заражения, в общей сложности в городе вылечились около 228,7 тыс. пациентов.