В России загорелся восьмиэтажный жилой дом
Жилой дом загорелся в воскресенье ночью в Краснодаре, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, передает Trend.
"Возгорание возникло на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома на улице Российская. Площадь пожара составляет 800 кв. м, ему присвоен четвертый номер сложности", - сказали в МЧС.
Проводится эвакуация жильцов дома. Данных о пострадавших нет.
В МЧС уточнили, что на мансардном этаже идет открытое горение. В борьбе с огнем задействованы более 100 человек.
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