В России загорелся восьмиэтажный жилой дом

Жилой дом загорелся в воскресенье ночью в Краснодаре, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, передает Trend.

"Возгорание возникло на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома на улице Российская. Площадь пожара составляет 800 кв. м, ему присвоен четвертый номер сложности", - сказали в МЧС.

Проводится эвакуация жильцов дома. Данных о пострадавших нет.

В МЧС уточнили, что на мансардном этаже идет открытое горение. В борьбе с огнем задействованы более 100 человек.