Под наблюдением из-за коронавируса в России остаются 218,3 тыс. человек

Россия 15 сентября 2020 10:59 (UTC+04:00)
Под наблюдением из-за коронавируса в России остаются 218,3 тыс. человек

Более 218,3 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 218 397 человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего проведено более 41,1 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 218 тыс. исследований.

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