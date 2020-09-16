В России за сутки выявили 5 670 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 5 670, это максимум с 26 июля. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным штаба, суточный рост 32 дня не превышает 0,5%, общее число заразившихся достигло 1 079 519 человек.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском АО (0%), в Смоленской и Московской областях, Чеченской Республике (по 0,2%), Ненецком АО, Чувашской Республике, Тульской и Омской областях (по 0,3%).

Новые 207 случаев выявлены в Санкт-Петербурге, 173 в Московской области, 167 в Ростовской области, 165 в Нижегородской области и 137 в Ставропольском крае.

Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 170 488 человек.