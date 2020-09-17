Девять пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Еще девять человек с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус скончались в Москве за сутки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщили в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общее число умерших от COVID-19 в столице увеличилось с 5 016 до 5 025 человек.

По последним данным в Москве выявлено свыше 273 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели почти 233 тыс. человек.