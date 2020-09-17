"Лукойл" сохранил лидерство в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии Forbes

Нефтяная компания "Лукойл" вновь возглавила рейтинг крупнейших частных компаний России, который опубликован в четверг изданием Forbes, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что выручка компании за 2019 год составила 7,841 трлн рублей, а в ее штате числятся более 101 тыс. сотрудников.

Второе место занял "Сургутнефтегаз" с выручкой 1,814 трл рублей. На третьем месте рейтинга расположилась X5 Retail Group, четвертое место досталось ретейлеру "Магнит", а пятое - нефтяной компании "Татнефть".

Шестую строчку заняла компания "Новатэк", а на седьмой - металлургическая компания "Норильский никель". Замыкают десятку крупнейших российских частных компаний металлургическая компания Evraz, группа компаний "Мегаполис" и НЛМК.

Самым крупным работодателем среди частных компаний России в рейтинге этого года оказался "Магнит", в штате которого числятся 308,4 тыс. сотрудников. На втором месте X5 Retail Group, в которой работают 307 тыс. человек. Тройку лидеров замыкает "Сургутнефтегаз", в штате которой почти 113 тыс. сотрудников.