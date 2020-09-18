В России выявили 5 905 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 5 905, это максимум заразившихся с 20 июля. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным штаба, суточный рост 34 дня не превышает 0,5%, общее число заразившихся достигло 1 091 186 человек.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком АО (0%), в Смоленской и Московской областях (по 0,2%), Чувашской Республике, Тульской области и Чеченской Республике (по 0,3%).

Новые 206 случаев выявлены в Санкт-Петербурге, 172 в Ростовской области, 165 в Московской области, 161 в Нижегородской области и 140 в Ставропольском крае.

Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 170 784 человека.