В России за сутки выявили 6 196 заразившихся коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 6 196, до 1 109 595. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, в относительном выражении суточный прирост второй день подряд держится на уровне 0,6%.
Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, возросло в России на 2 616 за сутки, всего выздоровели 911 973 человека. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 82,1% от общего числа заразившихся.
Лента новостей
В результате очередной провокации Армении погиб военнослужащий сверхсрочной службы азербайджанской армии
МИД Азербайджана: Безответственное и подстрекательское поведение руководства Армении накаляет обстановку в регионе
Заместитель премьер-министра Узбекистана и министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ договорились организовать совместную рабочую группу
Гахария: Никакой бизнес не будет иметь цены, если мы не будем соблюдать условия элементарной безопасности человека
Обнародован объем операций, осуществленных посредством платежного портала правительства Азербайджана
SOCAR: В результате подписания «Контракта века» в Азербайджан стали поступать нефтяные доходы в большом размере