Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе сервиса в России

Сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются в понедельник в России, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации сервиса Downdetector, на 14:00 мск было зафиксировано 950 отзывов. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре и др. Большая часть пользователей (92%) жаловались на невозможность подключения к сервису. Еще 7% сообщали о невозможности отправлять сообщения.