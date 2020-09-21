Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе сервиса в России
Сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются в понедельник в России, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По информации сервиса Downdetector, на 14:00 мск было зафиксировано 950 отзывов. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре и др. Большая часть пользователей (92%) жаловались на невозможность подключения к сервису. Еще 7% сообщали о невозможности отправлять сообщения.
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