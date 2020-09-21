В России произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в понедельник в районе Байкала. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр землетрясения располагался в 84 км к юго-западу от Иркутска (население около 586 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 2 км..

В ЕДДС города ТАСС сообщили, что спасательные службы Иркутска выехали к месту, где ранее было зафиксировано землетрясение.

"Спасателей отправили на разведку. Звонки поступают от граждан, не очень много, но поступают. Пока ни разрушений, ни трещин в зданиях, ни обвалов", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что информация о пострадавших пока также не поступала.

В пресс-службе МЧС РФ уточнили, что эпицентр землетрясения находился в 15 км от населенного пункта Култук, толчки ощущались на территории 12 районов региона.

"Землетрясения магнитудой 5-6 и 2-3 произошли с эпицентром в 15 км от населенного пункта Култук Слюдянского района. Ощущалось на территории 12 районов. Предварительно, о пострадавших и разрушениях информация не поступала", - сказали в ведомстве.

Первое землетрясение, с наибольшей магнитудой, произошло в 21:05 мск, второе - в 21:20 мск.