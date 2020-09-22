В России за сутки выявили 6 215 заразившихся коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 6 215, до 1 115 810. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным штаба, суточный рост четыре дня составляет 0,6%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком и Чукотском АО (по 0%), в Московской области, Смоленской области, Чеченской Республике (по 0,2%), Калужской области, Тульской области, Татарстане, Чувашской Республике (по 0,3%).

В частности, новые 980 случав выявлены в Москве, 211 - в Санкт-Петербурге, 181 - в Ростовской области, 172 - в Московской области, 157 - в Нижегородской области.

Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 178 212 человек.