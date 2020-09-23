Под наблюдением в России из-за коронавируса остаются почти 218 тыс. человек
Более 217,9 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом в среду сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 217 919 человек", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, всего проведено более 43,6 млн тестов на коронавирус. За сутки выполнили 291 тыс. исследований.
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