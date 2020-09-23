Под наблюдением в России из-за коронавируса остаются почти 218 тыс. человек

Более 217,9 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом в среду сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 217 919 человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего проведено более 43,6 млн тестов на коронавирус. За сутки выполнили 291 тыс. исследований.