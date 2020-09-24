Лавров и представитель ВОЗ подтвердили взаимную заинтересованность в сотрудничестве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге обсудили помощь странам в борьбе с пандемией коронавируса и подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ходе беседы стороны обсудили актуальные аспекты взаимодействия России и ВОЗ с упором на региональную специфику, уделив особое внимание ситуации, связанной с распространением коронавируса, - говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ. - Подтверждена взаимная заинтересованность в развитии сотрудничества, рассмотрены планы по оказанию содействия странам региона в борьбе с пандемией и другими вызовами в области здравоохранения".

Как добавили в дипведомстве, Лавров "подчеркнул российскую поддержку ВОЗ и ее Европейского регионального бюро, готовность к развитию партнерских отношений с этими структурами, а также приверженность принципам многосторонности в международных отношениях".

"Министр отметил ключевую координирующую роль ВОЗ в преодолении пандемии коронавируса, выступил за продолжение профильного деполитизированного взаимодействия на площадке организации", - информировали в министерстве.