Лавров: Россия рассчитывает выработать новые шаги по сохранению иранской ядерной сделки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг выразил надежду на то, что его встреча с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом позволит выработать дополнительные шаги по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы активно работаем со всеми участниками СВПД, которые сохраняют свою приверженность этому важнейшему документу, - сказал российский министр. - Наша сегодняшняя встреча, надеюсь, поможет выработать дополнительные шаги на этом направлении".