В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 14, общее число умерших достигло 5 129. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве за прошедшие сутки скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 5 129 человек, у которых был подтвержден коронавирус. В штабе отметили, что при появлении симптомов ОРВИ лучше сразу обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились свыше 32 млн человек, более 976 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 128 836 случаев заражения, выздоровели 929 829 человек, умерли 19 948.