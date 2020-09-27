Еще 18 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 5146 до 5164, скончались еще 18 человек, сообщили в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"В Москве скончались 18 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.
Днем ранее оперативный штаб сообщил о 17 жертвах COVID-19 в столице.
Суточное число смертей в городе достигло максимума с 22 июля, когда умерло 19 человек.
По последним данным, в Москве выявлено свыше почти 284 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 244 тыс. человек.
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