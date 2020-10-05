Владимир Путин принял отставку Васильева с поста главы Дагестана

Президент России Владимир Путин принял в понедельник отставку Владимира Васильева с поста главы Дагестана. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий главы Республики Дагестан", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что указ подписан "в связи с заявлением главы Республики Дагестан Васильева о досрочном прекращении полномочий". Другим указом Путин назначил Васильева своим советником. Врио главы республики назначен член Совета Федерации РФ от Ставропольского края Сергей Меликов.