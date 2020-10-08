В Москве за сутки умерли 55 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 55. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве за сутки скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 5 497 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом, число выявляемых случаев в последнее время растет. Всего в городе выявлено 314 788 случаев заражения, из них 3 229 за последние сутки. Выздоровели 256 362 человека.