В Москве за сутки умерли 33 пациента с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 33. Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 33 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 5 530 человека с коронавирусом.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом, число выявляемых случаев в последнее время растет. Всего в городе выявлено 318 111 случаев заражения, из них 3 323 за последние сутки. Выздоровели 257 703 человека.