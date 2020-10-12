В Москве за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 34. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 34 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 5 629 человек, у которых был подтвержден коронавирус.