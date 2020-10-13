В РФ за сутки выявили 13 868 заразившихся коронавирусом

Россия 13 октября 2020 12:22 (UTC+04:00)
В РФ за сутки выявили 13 868 заразившихся коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом составило в России за сутки 13 868, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Это максимальное число выявленных случаев за все время эпидемии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост данного показателя увеличился с 1% до 1,1%. Общее число заразившихся возросло до 1 326 178.

Наименьшее темпы прироста за сутки зафиксированы в Чеченской Республике (0,3%), Республике Чувашия (0,4%).

Новые 420 случаев выявлены в Московской области, 277 - в Ростовской области, 274 - в Нижегородской области, 211 - в Воронежской области, 208 - в Свердловской области.

Всего в настоящее время в РФ болеют 271 427 человек.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило 7 550, это максимум с 5 августа. Всего вылечились от инфекции 1 031 785 пациентов. Согласно данным штаба, общее число выздоровевших составляет 78% от общего числа заразившихся.

За сутки выписаны по выздоровлению 240 пациентов в Иркутской области, 236 - в Московской области, 199 - в Ростовской области, 190 - в Воронежской области, 186 - в Нижегородской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло в России за сутки на 244 против 125 днем ранее, это максимум за все время эпидемии. Общее число умерших составило 22 966.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) как и днем ранее составила 1,73%, следует из данных штаба

За сутки скончались по девять пациентов в Московской и Ростовской областях, восемь - в Воронежской области, семь - в Республике Бурятия, по шесть - в Свердловской, Ульяновской, Нижегородской областях и Республике Татарстан.

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