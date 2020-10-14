В Москве за последние сутки умерли 52 пациента с коронавирусом

Общее число умерших пациентов в Москве выросло за сутки на 52 и достигло 5 739. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 52 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Там напомнили, что при появлении первых симптомов ОРВИ стоит оставаться дома и не заниматься самолечением.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом, число выявляемых случаев в последнее время растет. Всего в городе выявлено 339 431 случай заражения, из них 4 618 за последние сутки. Выздоровели 264 500 человек.