В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом . Об этом сообщили в среду в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 57 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 5 796 человек с коронавирусом.

На 14 октября в Москве зафиксировано более 344 тыс. случаев заражения, в общей сложности в городе вылечились почти 246,5 тыс. пациентов.