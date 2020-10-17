Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили координацию в рамках ОПЕК+

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд в телефонном разговоре, который состоялся во второй раз на этой неделе, обсудили договоренности в формате ОПЕК+ и заявили о готовности к дальнейшей координации на данном направлении, сообщила пресс-служба Кремля в субботу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В продолжение предыдущей беседы по телефону 13 октября проведен обстоятельный обмен мнениями о ходе реализации имеющихся договоренностей в формате "ОПЕК+". С обеих сторон вновь подчеркнута готовность к дальнейшей тесной координации на данном направлении в интересах поддержания стабильности на мировом рынке энергоносителей.

Стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.