Число умерших с коронавирусом в Москве превысило 6 тыс.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 51. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"В Москве скончался 51 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 6 009 человек с коронавирусом. На 18 октября в Москве зафиксировано около 362,3 тыс. случаев заражения, в общей сложности в городе вылечились порядка 273,9 тыс. пациентов.

Коронавирусом в мире заразились около 38,6 млн человек, почти 1,11 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 399 334 случая заражения, выздоровели 1 070 576 человек, умерли 24 187.