В России под наблюдением из-за коронавируса остаются более 311 тыс. человек
Более 311 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 311 167 человек", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, всего за время пандемии проведено более 54,3 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 449 тыс. исследований.
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