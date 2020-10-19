В России под наблюдением из-за коронавируса остаются более 311 тыс. человек

Более 311 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 311 167 человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего за время пандемии проведено более 54,3 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 449 тыс. исследований.