Число заразившихся коронавирусом в России превысило 1,5 млн

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 16 710, до 1 513 877. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост, по данным штаба, два дня составляет 1,1%.

Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 349 305 человек.

Летальные случаи

Число летальных исходов из-за коронавируса в стране за сутки возросло на 229 против 296 днем ранее.

Всего из-за коронавируса умерли 26 050 человек. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до уровня 1,72%, следует из данных штаба.

Выздоровевшие пациенты

Число выздоровевших за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило 7 704. Всего от инфекции вылечились 1 138 522 пациента.

Согласно данным штаба, доля выздоровевших сократилась до 75,2% от общего числа заразившихся.