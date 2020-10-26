В Москве за сутки умерли 62 пациента с коронавирусом

Еще 62 человека с диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус скончались в Москве за сутки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщили в столичном оперштабе по контролю ситуации с коронавирусом.

Общее число умерших от коронавируса в Москве увеличилось до 6 442.

Накануне столичный оперштаб сообщал о смерти 68 пациентов с коронавирусом.

По данным на воскресенье, в Москве было выявлено 395 816 случаев COVID-19, выздоровели 290 524 человек.

Только за последние 24 часа в Москве госпитализировали 1 072 пациента с коронавирусом.