Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов Камчатки

Сейсмологи во вторник в 13:53 по камчатскому времени (04:53 мск) зарегистрировали в акватории Тихого океана у восточного побережья полуострова Камчатка землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Координаты землетрясения - 52.90 северной широты, 163.71 восточной долготы. Глубина очага составила 10 км", - сообщили в филиале.

Информация об ощущаемости подземных толчков со стороны местных жителей пока не уточняется. Угрозу цунами не объявляли. Пострадавших нет.