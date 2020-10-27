Число умерших из-за коронавируса в РФ составило 320 за сутки

Число смертей из-за коронавируса в России составило 320 за сутки, это максимум с начала пандемии. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 12 844, это максимум за всю пандемию. Всего от инфекции вылечились 1 158 940 пациентов.

Согласно данным штаба, доля выздоровевших сократилась до 74,9% от общего числа заразившихся.

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 16 550, до 1 547 744. Днем ранее было выявлено 17 347 случаев заражения, что стало максимальным значением с начала пандемии.

В относительном выражении прирост четвертый день держится на уровне 1,1%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Чеченской Республике (0,3%), Республике Татарстан (0,5%), Чувашской Республике, Республике Дагестан, Московской области (0,6%).

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге составило 721, в Московской области - 496, в Нижегородской области - 369, в Архангельской области - 312, в Ростовской области - 311.

Всего в настоящее время в РФ болеют 362 245 человек.