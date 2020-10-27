ВОЗ надеется, что скоро сможет рекомендовать к использованию вакцины от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) надеется, что в скором времени сможет рекомендовать к применению вакцины от коронавируса, разработанные в РФ и других странах. Об этом представитель организации в России Мелита Вуйнович заявила во вторник на форуме "Здоровое общество", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ВОЗ очень высоко оценивает усилия по созданию вакцин, и мы ожидаем, что в близком времени вакцины из Российской Федерации и других стран <…> пройдут исследования ВОЗ и что на их основании будут рекомендации, что наконец-то будет возможно, доступно людям вакцинироваться в ближайшее время", - сказала она.

Вуйнович напомнила, что сейчас по всему миру испытываются более 40 вакцин от коронавируса и добавила, что не бывает вакцин лучше или хуже: хорошими будут признаны те, которые соответствуют заданным критериям ВОЗ. "Первый критерий профиля будущей вакцины - это безопасность. Это значит, что применение этой вакцины не может навредить человеку, который ее принимает", - отметила она, пояснив, что многообразие технологических платформ для создания вакцин позволит подобрать наиболее подходящую прививку различным группам населения, в зависимости от возраста, состояния здоровья и других показателей.

К критериям ВОЗ также относится эффективность вакцины - то, как быстро и каким образом после введения будет возникать иммунитет к заболеванию, а также возможность ее оперативного производства в достаточных количествах и условия ее доставки в медучреждения.

Кроме того, Вуйнович подчеркнула, что системе здравоохранения очень важно отслеживать состояние здоровья получивших прививку людей не только в рамках клинических испытаний, но и после них.