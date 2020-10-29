В Москве за сутки умерли 66 пациентов с коронавирусом

Еще 66 человек с диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщили в столичном оперштабе по контролю ситуации с коронавирусом в среду, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Общее число умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 6 578 до 6 644.

Накануне столичный оперштаб сообщал о смерти 75 пациентов с коронавирусом.

По данным на утро вторника в городе было подтверждено 409 022 случаев COVID-19.