В России выявили рекордные 18 283 случая заражения коронавирусом за сутки

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 18 283, это максимум за всю пандемию. Общее количество инфицированных увеличилось до 1 599 976. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост увеличился до 1,2%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Чеченской Республике и Республике Дагестан (по 0,5%), Московской области, Чувашской Республике и Республике Татарстан (по 0,6%).

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Москве составило 5 268, в Московской области - 524, в Архангельской области - 325, в Ростовской области - 310, в Воронежской области - 296.

Число заразившихся коронавирусом в Санкт-Петербурге увеличилось за сутки на 801, в Нижегородской области - на 401, это максимальные значения для этих регионов за все время пандемию. Днем ранее в Санкт-Петербурге были выявлены 758 случаев, в Нижегородской области - 386.