В Москве за сутки умерли 55 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 55. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 55 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 6 768 человек, у которых был подтвержден коронавирус.