Посольство России опровергло слухи о гибели российских пограничников в Армении

БАКУ /Trend/ - Посольство России в Ереване опровергло в воскресенье слухи о гибели российских пограничников якобы в результате ударов азербайджанских ВС, сообщает в воскресенье Trend.

"В связи с обращениями представителей средств массовой информации с просьбой прокомментировать появившиеся сразу в нескольких источниках "сведения" о гибели двух российских пограничников сообщаем: это не соответствует действительности. Призываем СМИ осторожно и взвешенно относиться к подобного рода информационным вбросам", - говорится в заявлении, размещенном на странице посольства в Facebook.