В Москве за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 53. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
Всего в столице умерли 6 873 человека с коронавирусом.
В Москве выявлено 429 409 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 314 791 человек.
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