Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 19 404

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 19 404 против 19 768 днем ранее. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В стране второй день подряд выявляют более 19 тысяч заразившихся. В относительном выражении прирост снизился с 1,2% до 1,1%.

В общей сложности в России заразились 1 712 858 человек.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Дагестане (0,5%), Татарстане, Чувашии и Марий Эл (по 0,6%), Ханты-Мансийском автономном округе и Московской области (по 0,7%).

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Москве составило 5 255, в Московской области 588, в Нижегородской области 422, в Архангельской области 377, в Красноярском крае 312.

Всего в настоящее время в РФ болеют 404 180 человек.