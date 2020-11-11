В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 7 502 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 481 068 случаев заражения, из них 5 902 за последние сутки. Выздоровели 346 889 человек.