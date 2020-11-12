В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом

Россия 12 ноября 2020 01:36 (UTC+04:00)
В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом

Число летальных исходов среди пациентов с коронавируом в Москве выросло за сутки на 71. Об этом сообщили в среду в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 7 573 человека с коронавирусом. На 11 ноября в Москве зафиксировано более 485,5 тыс. случаев заражения, в общей сложности в городе вылечились более 350,7 тыс. пациентов.

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