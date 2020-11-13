В Москве за сутки умерли 70 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 70. Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 70 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 7 643 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 491 542 случая заражения, из них 5 997 за последние сутки. Выздоровели 354 705 человек.