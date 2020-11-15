В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 75. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 75 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 7 787 человек с коронавирусом. На 14 ноября в Москве зафиксировано почти 504 тыс. случаев заражения, в общей сложности в городе вылечились более 363,3 тыс. пациентов.