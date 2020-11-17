Число умерших из-за коронавируса пациентов в Москве превысило 7,9 тыс.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 74. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 74 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 7 933 человека, заразившихся коронавирусом. На 16 ноября в Москве было зафиксировано почти 516,6 тыс. случаев инфицирования, в общей сложности в городе вылечились около 371,9 тыс. пациентов.