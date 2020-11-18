В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 76. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 8 009 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлены 522 456 случаев заражения, из них 5 882 за последние сутки. Выздоровели 377 131 человек.