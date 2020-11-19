В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом. Об этом сообщили в среду в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 8 082 человека, у которых подтвердился коронавирус. На 18 ноября в Москве зафиксировали более 526,6 тыс. случаев инфицирования, в общей сложности в городе вылечились более 382,6 тыс. пациентов.